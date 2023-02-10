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MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Erken memur maaşı ödemeleri 11 Şubat'ta mı? İşte ödeme tarihi...

10.02.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşlarının ne zaman yatacağı Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen 10 il için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde Şubat ayı aylıkları ivedilikle ödenecek" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama sonrası flaş bir gelişme yaşandı ve Türkiye geneli memur maaşı ödemelerinin 4 gün erken yapılacağı aktarıldı. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? Şubat ayı erken memur maaşı ödemeleri 11 Şubat'ta mı?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Erken memur maaşı ödemeleri 11 Şubat'ta mı? İşte ödeme tarihi...

Memur maaşları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. Memur maaşı ödemelerine dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları ödeme tarihi konusunda açıklama yapıldı. Türkiye Geneli Memur Maaşları 4 gün erkene çekildi.

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MEMUR MAAŞLARI 11 ŞUBAT'TA YATACAK!

Memur maaşları 11 Şubat’ta maaşlar ödenecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağının belirtildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar bilgiler yer aldı:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır.

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Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

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