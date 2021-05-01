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Memur maaşları ne zaman yatacak?

01.05.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşları ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde yaptığı konuşmasında memur maaşları için tarih verdi. İşte, detaylar...

Memur maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşlarının ne zaman ödeneceği Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok aranan konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında memur maaşların için beklenen haberi verdi. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşları hakkında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.''

Alınan karara göre; 2021 memur maaşları 10 Mayıs'ta yatmış olacak.

MEMUR MAAŞI NE KADAR 2021 ?

Yeni yılda yapılan zamların ardından memur maaşları de belirlenmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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