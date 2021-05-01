Memur maaşlarının ne zaman ödeneceği Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok aranan konulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında memur maaşların için beklenen haberi verdi. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşları hakkında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.''

Alınan karara göre; 2021 memur maaşları 10 Mayıs'ta yatmış olacak.

MEMUR MAAŞI NE KADAR 2021 ?

Yeni yılda yapılan zamların ardından memur maaşları de belirlenmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

