Memur maaşlarında refah payı ne kadar olacak? Kamu işçilerinde maaş zammı ve refah payı ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!

Memur maaşı refah payı ekranı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Erdoğan,enflasyon farkının yanı sıra refah payı da eklenerek yapılacak zamların çalışan ve emeklileri rahatlatacağını ifade etti. Açıklamayla beraber memur maaşı zammı ve asgari ücret zammı gibi konular gündeme geldi. İşte memur maaşı refah payı ile ilgili detaylar...

REFAH PAYI NEDİR?

Refah payı çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınmış bir uygulamadır. Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.

MEMUR MAAŞLARINDA REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen İstanbul mitingine konuştu. Asgari ücret ve memur maaş zammına değinen Erdoğan konuyla ilgili, "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Emekli ve memur Temmuzda 6 aylık TÜİK enflasyon rakamları, toplu iş sözleşme ve refah payı ile birlikte zam alacak. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, memurlara yapılacak zamma bir de refah payı eklenecek. Yapılacak zam oranının salı günü açıklanması bekleniyor.

