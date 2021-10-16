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Memur olmak isteyenler dikkat! İlanlar açıldı…

16.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını yeniledi. Devletin birçok kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan adaylar yerleştiriliyor.

Memur olmak isteyenler dikkat! İlanlar açıldı…

Sözleşmeli personel veya işçi olmak, devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar için Devlet Personel Başkanlığı devamlı kadro açıyor. KPSS veya bazı şartları karşılayanlar devlet tarafından istihdam ediliyor. Akademik personelden itfaiyeciye, zabıtadan müfettişe kadar onlarca kadro açıldı.

İşte personel aranan kadrolar

Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021

6 personel alınacak

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

10 personel alınacak

Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 20.10.2021

16 personel alınacak

Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021

2 personel alınacak

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 15.10.2021

3 sözleşmeli personel alınacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021

7 personel alınacak

Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Personel Alım İlanı 18.10.2021

90 personel alınacak

Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021

27 personel alınacak

Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021

1 personel alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021

150 personel alınacak

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 20.10.2021

47 personel alınacak

Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021

4 personel alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yard. Alım İlanı 26.10.2021

10 personel alınacak

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021

60 personel alınacak

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Sınavı 28.10.2021

30 personel alınacak

ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 07.11.2021

125 personel alınacak

Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021

1000 personel alınacak

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.10.2021

5 personel alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.10.2021

6 sözleşmeli personel alınacak


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Personel Başkanlığı KPSS
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