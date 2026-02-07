Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memurlar arasından yapılan siyasi seçim anketinden AK Parti’ye kötü, CHP’ye ise iyi haber geldi. ORC Araştırma’nın 27–29 Ocak 2026 tarihleri arasında 974 memur ile yaptığı anket, kamu çalışanlarının siyasi tercihlerinde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.

“Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, özellikle yapılan zam oranları ve özlük hakları başlıklarının memur olan seçmen üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

ORC’NİN ANKETİNE GÖRE MEMURLARIN OY DAĞILIMI

Anket sonuçlarına göre memurların parti tercihi şu şekilde sıralandı:

CHP: %36,1

AK Parti: %29,6

MHP: %8,2

Yeniden Refah Partisi: %4,8

İYİ Parti: %4,1

Zafer Partisi: %3,5

Büyük Birlik Partisi: %3,1

Yerli ve Milli Parti: %2,7

DEM Parti: %2,2

Saadet Partisi: %1,8

Diğer: %3,9

CHP MEMUR OYLARINDA LİDER DURUMDA

Ankette CHP’nin %36,1 ile ilk sırada yer alması, memur seçmen nezdinde son dönemde CHP’nin vaatlerinin karşılık bulduğuna işaret ederken özellikle büyükşehirlerde görev yapan memurların yaşam maliyetleri karşısında alım gücü kaybı yaşamasının tercihlerde belirleyici unsur olarak öne çıktığı belirtildi.

AK PARTİ İKİNCİ SIRADA AMA FARK AÇILIYOR

AK Parti’nin %29,6’lık oranla ikinci sırada yer alması da dikkat çekerken, CHP ile arasındaki fark 6,5 puana ulaşıyor. Bu tablo, uzun süredir iktidarda olan partinin memur seçmen nezdinde “ekonomi ve geçim” başlıklarında daha güçlü bir ikna ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR OYLARIN DAĞILIMI DA DİKKAT ÇEKTİ

MHP’nin %8,2, Yeniden Refah’ın %4,8, İYİ Parti’nin %4,1, Zafer Partisi’nin %3,5 ve BBP’nin %3,1 oy oranları, muhafazakâr ve milliyetçi seçmenin memur tabanında dağınık bir görünüm sergilediğini ortaya koydu. Ankette ortaya çıkan tablonun ise memur seçmenin ideolojik reflekslerden çok ekonomik beklentiler ve özlük hakları üzerinden pozisyon aldığını bir kez daha gösterdi.