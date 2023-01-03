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Memur refah payı alacak mı, ne kadar olacak? Memur maaş zammında refah payı ne zaman belli olur? Milyonların gözü bu haberde!

03.01.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur refah payı hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte memura ve emeklilere yapılacak zam oranı da netlik kazandı. Yeni zamlı maaşlar refah payı hariç belirlendi. Peki, Memur refah payı alacak mı? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Memur refah payı alacak mı, ne kadar olacak? Memur maaş zammında refah payı ne zaman belli olur? Milyonların gözü bu haberde!

Memur maaş zammında refah payı ile ilgili açıklamalar yoğun bir şekilde araştırılıyor. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı da belirlendi. 6 aylık zam oranı netleşirken refah payı da yeniden gündeme geldi. Peki, Memur refah payı alacak mı, ne kadar olacak? Memur maaş zammında refah payı ne zaman belli olur? Milyonların gözü bu haberde...

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MEMUR REFAH PAYI ALACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı olarak belirlenmiş oldu.

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Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 olarak açıklandı. Tüm bu rakamlar refah payı hariç zam oranları olarak duyuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ek zam çalışmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşması bekleniyor.

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REFAH PAYI DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını dile getirmişti.

Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Yüzde 10’luk refah payının masada olduğu belirtiliyor. Konu hakkında son dakika gelişmeleri geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Refah payı, Memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

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Anahtar Kelimeler:
memur maaş zammı

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