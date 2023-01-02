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Emekliye refah payı verilecek mi? Refah payı ne demek, nasıl hesaplanır? İşte memur maaş zammı senaryoları

02.01.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Enflasyon rakamlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor. Peki, Emekliye refah payı verilecek mi? Refah payı ne demek, nasıl hesaplanır? İşte memur maaş zammı senaryoları...

Emekliye refah payı verilecek mi? Refah payı ne demek, nasıl hesaplanır? İşte memur maaş zammı senaryoları

Emekliye refah payı, emekli ve memur maaş zamları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından 6 aylık enflasyon belli olacak ve memur maaş zamlarına yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Emekliye refah payı verilecek mi? Refah payı ne demek, nasıl hesaplanır? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Memur maaş zammı senaryoları tek tek hesaplandı. İşte tüm merak edilenler...

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyorlar.

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi gündemde.

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REFAH PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Refah payı çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınmış bir uygulama olarak biliniyor. Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır. Refah payının memur, işçi ve emekli ile birlikte asgari ücret çalışanlarına uygulanması bekleniyor.

OLASI ZAM SENARYOLARI HESAPLANDI!

Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşları tek tek hesaplandı. Olası zam senaryoları şöyle;

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş 9 bin 105 TL, yüzde 20 zam yapıldığı takdirde yeni rakam 10 bin 926 TL, yüzde 30 zam yapıldığı takdirde yeni rakam 11 bin 836 TL, yüzde 40 zam yapıldığı takdirde yeni rakam 12 bin 747 TL olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş 6 bin 78 TL, yüzde 20 zam yapılırsa yeni ücretler 7 bin 293 TL, yüzde 30 zam yapılırsa yeni ücretler 7 bin 901 TL, yüzde 40 zam yapılırsa yeni ücretler 8 bin 509 TL olacak.

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ÖĞRETMEN

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

POLİS MEMURU

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

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