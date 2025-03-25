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Memur-Sen Başkanı'nda kamu çalışanı için talep! Zam detayına dikkat 'Hakkaniyet' vurgusu yaptı...

25.03.2025 14:22
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Memur-Sen Genel Başaknı Ali Yalçın, yazılı açıklamada bulundu. Başkan Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında birçok teklif sunduklarını hatırlatarak, "Zam beklentisi içerisindeki tüm ünvanlar görülsün, kademeli ve hakkaniyetli olarak kamu görevlilerinin tamamına bu artış yayılsın istiyoruz" şeklinde konuştu.

Memur-Sen Başkanı'nda kamu çalışanı için talep! Zam detayına dikkat 'Hakkaniyet' vurgusu yaptı...

Ocak ayında memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 oranında zam almıştı. Zamdan memnun kalmayan kamu çalışanları maaşlarına güncelleme gelmesini istiyorken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yazılı bir açıklamada bulundu. Yalçın, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile bazı kamu görevlilerinin maaşlarına yapılması planlanan zammın, tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

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İLAVE ARTIŞIN DÜZENLENMESİNİ İSTEDİ

Yalçın, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ilgili kanun teklifiyle bazı ünvanlardaki kamu görevlilerinin maaşlarına yapılması planlanan ilave artış düzenlemesini değerlendirdi.

Memur-Sen olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında birçok ünvana ilişkin teklifler sunduklarını hatırlatan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu artışlara olumsuz yaklaştığını belirtti.

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Kanun teklifiyle bazı ünvanlardaki memurlara yapılması planlanan zammın sosyal taraflara danışılmadan yapılmasının doğru olmadığı değerlendirmesini yapan Yalçın, "Zammın, kamu görevlilerimizin genelini kuşatacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Zam beklentisi içerisindeki tüm ünvanlar görülsün, kademeli ve hakkaniyetli olarak kamu görevlilerinin tamamına bu artış yayılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Memur Zam Memur-Sen
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