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Memur-Sen Başkanı'ndan çağrı: Emekliler enflasyona ezdirilmemeli

09.01.2024 15:18 | Son Güncelleme:
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TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Memur -Sen Başkanı Ali Yalçın emekliler için seyyanen iyileştirmemin acilen yapılması çağrısında bulundu.

Memur-Sen Başkanı'ndan çağrı: Emekliler enflasyona ezdirilmemeli

TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Temmuz ayında çalışan kamu görevlilerine yapılan 8.077 TL seyyanen iyileştirme acilen emekli kamu görevlilerine de yansıtılmalıdır." çağrısını yaptı. Yalçın emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Yalçın X hesabından yaptığı paylaşımda, "Memur-Sen olarak, çalışan ve emekli ayırmaksızın seyyanen zammın tüm kamu görevlilerine verileceğine dair sözü hatırlatarak bu konudaki çalışmaların hızlıca tamamlanmasını bekliyoruz. Meslekten emekli olunabilir ancak hayattan emekli olunmaz. Mevcut enflasyonist ortamda sosyal ve ekonomik dengelerin sağlanması için memur emeklilerinin hukukunun gözetilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Yalçın şunları kaydetti:

"Memur emeklisinin maaşı büyük şehirlerde bir daire kirasını bile karşılayamayacak seviyeye gelmiştir. Temmuz ayında çalışan kamu görevlilerine yapılan 8.077 ₺ seyyanen iyileştirme acilen emekli kamu görevlilerine de yansıtılmalıdır.

Emekli-Memur-Sen’imiz basın toplantısı düzenleyerek, bir kez daha emeklilerin ücretlerinin iyileştirmesi çağrısını yineledi.

Memur-Sen olarak emeklilerin sesini duyuruyor; “emekliler enflasyona ezdirilmemeli, bir an önce gerekli iyileştirme yapılmalı ve nefes aldırılmalı” diyoruz"

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Zam Memur-Sen emekli seyyanen zam
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