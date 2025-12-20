FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Memur-Sen Başkanı'ndan maaş açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Memur-Sen Başkanı'ndan maaş açıklaması

Yalçın, Öğretmenevi İstasyon Şubesi'nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 No'lu Şubesinin kongre ve teşkilat buluşması programında yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye'de önemli bir örgütlenme olduğunu söyledi.

Memur-Sen Başkanı ndan maaş açıklaması 1

1 MİLYONDAN FAZLA ÜYESİ VAR

Memur-Sen'in 11 hizmet koluyla 1 milyon 100 bin üyesiyle Türkiye'de önemli bir yer tuttuğunu belirten Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

"MİLLİ GELİRİN ADİL DAĞITILMASI"

Yalçın, sendikanın varlığını üç sac ayağı üzerine oturttuklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üyemizin sosyal, ekonomik, mali haklarını iyileştirmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek, refah seviyesinin üzerinde ücret alacak bir zemine taşımak, milli gelirin adil dağıtılması, kamuda ücret dengesinin sağlanması için çalışıyoruz. Dünyanın adil bir dünya olması konusunda enerji ortaya koyma iddiasıyla özelde üye, genelde ülke, evrensel anlamda yer küre iddiasıyla yola devam ettik."
Memur-Sen Başkanı ndan maaş açıklaması 2

Sendikacılığın sadece eleştirmek olmadığına dikkati çeken Yalçın, Türkiye'de sendikal mücadelenin sorunları alt alta sıralayıp kolaycılığı seçen bir yaklaşım oluştuğunu kaydetti.

Memur-Sen Başkanı ndan maaş açıklaması 3

Memur-Sen ailesi olarak sorunları sıralamak değil, çözümleri zorlamak, sorunlar üzerinden değil, çözümler üzerinden konuşmak istediklerini anlatan Yalçın, bu konuda yeni kazanımlarla insanların hayatını rahatlatmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TESK Başkanı Palandöken'den yapılandırma talebiTESK Başkanı Palandöken'den yapılandırma talebi
'Müşteri sorunu yok' Kilosu 500 TL'Müşteri sorunu yok' Kilosu 500 TL

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen Ali Yalçın maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.