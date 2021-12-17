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Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

17.12.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen, yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür" denildi. Memur-Sen, ek zammın da 15 Ocak'ta hesaplara yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Memur-Sen, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'nın açıkladığı yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Memur-Sen'den yapılan açıklamada, yeni yılda asgari ücretin brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Asgari ücretteki artış, enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür. Oluşan tablo, büyüyen, gelişen, vizyonunu ve misyonunu genişleten Türkiye fotoğrafıyla uyumlaştırma çabası içerisinde olunduğunun göstergesidir."

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"15 OCAK'TA HESAPLARA YANSITILMALI"

Açıklamada, kur ve enflasyon tarafındaki beklenmedik artışların kamu görevlilerinin alım gücünde oluşturduğu kayıpların da telafi edilmesi talep edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ekonomide yaşanan beklenmedik dalgalanma, 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarımızı gölgelememeli, ek zam/ilave ödeme içeren Ek Protokol için en kısa sürede harekete geçilmelidir. Asgari ücrette vuku bulan artış iradesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası oluşan ekonomik dalgalanmayı dikkate alma konusunda da kendini göstermeli, 'Ek Protokol' çerçevesinde yapılacak ek zam/ilave ödeme, gelir vergisi yükünün hafifletilmesi, 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konuları da bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu çerçevede, zaman kaybedilmeden yetkili konfederasyon Memur-Sen ile bir araya gelinerek, müzakerelere başlanılmalı ve kamuoyuna deklare edildiği üzere ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıması için çalışmalar bir an önce tamamlanmalıdır."(AA)

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