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Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi: Memur maaşları enflasyon karşısında eriyor

13.08.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet tarafından 2022 yılı için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı teklifinin memuru yine enflasyona ezdirecek bir teklif olduğunu kaydeden Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, verilen teklifin memurun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Öner yaptığı açıklamada memur maaşıyla ocak ve ağustos aylarında alınabilen gıdaların fiyat karşılaştırmasını yaptı.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi: Memur maaşları enflasyon karşısında eriyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisine verilecek olan zam için hükümetin teklifini açıklamasının ardından meydana inen Memur Sen Manisa İl Temsilciliği verilen teklifi yetersiz buldu. Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen basın açıklamasında memurların talepleri bir kez daha dillendirildi. Basın açıklamasına Memur-Sen’e bağlı sendikaların Manisa şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

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Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarının, enflasyon karşısında erimiş maaşlarının en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını gördüklerini kaydeden Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Bu nedenle 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasındadır. Kamu İşvereninin dün açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor. 2022 yılı için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir tekliftir. 2020 yılının ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 98,5 kilogram kıyma alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı ağustos ayı maaş ve ücretiyle 65,2 kilogram kıyma alabilmektedir. 2020 yılının ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1.917 adet simit alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı ağustos ayı maaş ve ücretiyle 1695 adet simit alabilmektedir. 2020 yılının ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı ağustos ayı maaş ve ücretiyle 14 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilmektedir. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna yüzde 37 arttı.” dedi.

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"MAAŞ ENFLASYON KARŞISINDA EZİLİYOR"

“Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir.” diyen Öner, “5. Dönem Kamu İşvereni tarafından teklif edilen ve hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4+4 ve 3+3; 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 26 olması kamu işvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir. Öyle görünüyor ki; bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu İşvereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki; memura zammı enflasyon değil kamu işvereni vermelidir. Kamu İşvereninin 3600, refah payı, sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş, oranı, kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini; oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm kamu görevlilerini mutlu edecek, beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 Ek Gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek, net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır.” diye konuştu.

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Sözleşmeli personel konusunda da teklifin somutlaştırılması gerektiğini kaydeden Öner açıklamasında şunları söyledi: “Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir çalışma yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür. Kamu işvereninden; yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere geçirilmesi, vergi dilimi, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve benzeri genele ilişkin tekliflerimize de hizmet kollarına ilişkin tekliflerimize de karşılık gelecek şekilde titizlikle hazırlanmış teklifleri bekliyoruz. Toplu sözleşme bir oldubittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak; 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz. Memur-Sen Manisa İl temsilciliği olarak, haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.”

Öner açıklamasının sonunda yangın ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek, yaşanan doğal afetlerin yaralarını sarmak için üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Manisa
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