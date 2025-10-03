Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo

Memur ve emekli Ocak ayında yüzde kaç zam alacağını merak ediyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan milyonlarca memur ve emekli TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını yakından takip ediyor. Ocak zammı için geri sayımda olan milyonlarca vatandaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre maaşına zam alacak.

2 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLMUŞTU

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2 aylık enflasyon farkına göre yüzde 4,14'lük zammı haketmişti. Bugün Eylül enflasyonunun açıklanması ile milyonlar için 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Ocak ayında ise milyonlarca memur ve emekli kesin zamlı maaşlarını öğrenecek.



Peki, milyonları ilgilendiren zam tablosunda son gelişmeler neler? Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonlarının belli olması ile beraber 3 aylık enflasyon farkı da hesaplanmış oldu.

EYLÜL ENFLASYONU AÇIKLANDI

Önceki ayların ve Eylül ayının enflasyon oranları ise şu şekilde:



Temmuz: yüzde 2,06

Ağustos: yüzde 2,04

Eylül: 3,23

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 7,51 zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,65 fark alacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞ TABLOSU

3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU