Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı. Memur ve emeklinin maaşını doğrudan etkileyen zam için milyonlar nefesini tutmuştu. Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonlarının belli olması ile 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki 3 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde kaç zam alacak? Memur ve memur emeklisi için fark oluştu mu? işte milyonları ilgilendiren zam tablosu...

Ezgi Sivritepe

Memur ve emekli Ocak ayında yüzde kaç zam alacağını merak ediyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan milyonlarca memur ve emekli TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını yakından takip ediyor. Ocak zammı için geri sayımda olan milyonlarca vatandaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre maaşına zam alacak.

Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo 1

2 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLMUŞTU

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2 aylık enflasyon farkına göre yüzde 4,14'lük zammı haketmişti. Bugün Eylül enflasyonunun açıklanması ile milyonlar için 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Ocak ayında ise milyonlarca memur ve emekli kesin zamlı maaşlarını öğrenecek.
Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo 2

Peki, milyonları ilgilendiren zam tablosunda son gelişmeler neler? Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonlarının belli olması ile beraber 3 aylık enflasyon farkı da hesaplanmış oldu.

Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo 3

EYLÜL ENFLASYONU AÇIKLANDI

Önceki ayların ve Eylül ayının enflasyon oranları ise şu şekilde:

Temmuz: yüzde 2,06
Ağustos: yüzde 2,04
Eylül: 3,23

Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo 4

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 7,51 zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,65 fark alacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞ TABLOSU

Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo 5

3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo 6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak zammı için en güncel tablo 7

Anahtar Kelimeler:
Zam emekli haberleri emekli maaş zammı ssk tüik enflasyon memur maaş zam farkı bağkur emekli zammı
En Çok Aranan Haberler

