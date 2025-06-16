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Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu! Merkez Bankası açıkladı, maaşlar yeniden hesaplandı...

Memur ve emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Milyonlar ne kadar zam alacaklarını merak ederken Merkez Bankası'nın anketine göre Haziran ayı enflasyonu tahmin edildi. Buna göre memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkı da oluştu. Böylece, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi için yeni zam tablosu oluştu.

Memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam tablosu! Merkez Bankası açıkladı, maaşlar yeniden hesaplandı...
Ezgi Sivritepe

Temmuz ayında ara zam alacak milyonlarca vatandaş Haziran ayı enflasyonunu merak ediyor. Mayıs ayı enflasyonunu tahminlerin çok altında gelmesinina ardından maaşlar için yazılan senaryolar da sil baştan değişmişti. 5 aylık enflasyon farkına göre ne kadar zam alacağını öğrenen milyonlar, Haziran ayı enflasyonunu merak ediyor.

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Mayıs ayı enflsyonu ile beraber 5 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 14,01 zam alacağını öğrenmişti.

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ZAMLAR YENİDEN HESAPLANDI

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketine göre ise Haziran ayı enflasyonu da öğrenildi. Böylece, kesin olmayan sonuçlara göre memur ve emekli için yeni zam tablosu da oluştu. Reel sektörden 69 katılımcının katıldığı ve büyük öneme sahip olan ankete göre memur ve emekli için zam oranları yeniden hesaplandı.
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Haziran ayı enfasyonun da dahil edilmesi ile 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,95 oldu. Böylece SSK'lı ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,95 oranında zam alırken; memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile beraber yüzde yüzde 15,84 oranında zam alacak.
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Böylece, Temmuz ayında zamlar şu şekilde olacak:

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM TABLOSU

MEMUR MAAŞ TABLOSU

MEMUR EMEKLİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM TABLOSU

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Hissenet
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