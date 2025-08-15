FİNANS

Memur ve emekli için ikinci zam teklifi geliyor! Gözler hükümette: 19 Ağustos'a kadar anlaşamazlarsa...

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2025 yılı üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. TCMB'nin 2026 ve 2027 yılı için belirlediği ara hedefler ve enflasyon aralığının memurların toplu sözleşme görüşmelerine yansıması bekleniyor. Uzman isim milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren görüşmelerin detaylarını açıkladı.

Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği Enflasyon Raporu toplantısında ara hedef ve tahminlerini açıkladı. Buan göre, 2025 yılı için yüzde 24 olarak belirlenen ara hedef korundu ama daha önce yüzde 19-29 aralığı olarak belirlenen enflasyon patikası yüzde 25 – 29 olarak değiştirildi.

2026 yılı enflasyonu için önceki raporda orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6 – 18 aralığında bir patika öngörülürken, yeni raporda orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13 – 19 aralığı belirlendi.

Enflasyon Raporu toplantısının ardından memurların toplu sözleşme görüşmesi masasına ara hedef ve tahminlerin gelmesi bekleniyor. HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, kamu işçileri için belirlenen zam oranı Merkez Bankası’nın ikinci enflasyon raporundaki 2025 ve 2026 yılı enflasyon hedefi için belirlediği aralıkta kalıyor.

BUGÜN İKİNCİ ZAM TEKLİFİ GELİYOR!

Salı günü memurlar için ilk zam teklifini sunan Bakanlık bugün ikinci zam teklifini açıklayacak. Kamu işvereninin sunacağı ikinci teklifte 2026 yılı için ilk 6 aylık oranın tamamı ile ikinci 6 aylık oranın yarısının toplamı yüzde 19 ve altında kalırsa, teklif Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi ile uyumlu olacak.

Aynı hesapla 2027 yılı için ilk 6 aylık oranın tamamı ile ikinci 6 aylık zam oranının yarısının toplamı yüzde 12 ve altında kaldığında da teklif beklenen enflasyon sınırları içinde kalacak.
19 AĞUSTOS'A KADAR ANLAŞAMAZLARSA...

Bugün verilecek teklifin ardından sendikalar tavrılarını Salı gününe kadar belirlemek zorunda. 19 Ağustos Salı gününe kadar bir uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu süreci başlayacak. Hakem kurulunun en geç 29 Ağustos’a kadar vereceği karar tarafları bağlayıcı olacak, itiraz edilemeyecek.

TEKLİF VE TALEP NE OLMUŞTU?

Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmelerinde Memur-Sen milyonlarca memuru temsil ediyor.
8. Dönem toplu sözleşmesi için Memur-Sen'in masaya getirdiği teklif ise şu şekilde olmuştu:

  • 2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla
    {10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] Olmak üzere toplamda %88
  • 2027 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;
    {7.500 TL(Taban Aylığı) + %20 + {%15] Olmak üzere toplamda %46
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Salı günü ilk zam tekliflerini açıklamıştı. Hükümetin zam teklifi ise şu şekilde olmuştu:

  • 2026 ilk 6 ay için yüzde 10; ikinci 6 ay için yüzde 6
  • 2027 ilk 6 ay yüzde 4; ikinci 6 ay yüzde 4
