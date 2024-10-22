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Memur ve emekli için ocak ayı zam tablosu... Yüzde 8,92 garantilendi! Bu 3 tahmin üzerinden konuşuluyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 15:29
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Ocak ayına artık sayılı gün kala memur ve emekliler maaşlarına yansıtılacak zam oranlarını merak ediyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının açıklanan enflasyon oranlarına göre memur ve emekliler yüzde 8,92 oranında zamı garantiledi. Ancak ekonomistlerle yapılan anketler önemli bir ipucu vermeye devam ediyor. Peki 2025 yılında emekli ve memurların maaşları ne kadar olacak? İşte cevabı...

Memur ve emekli için ocak ayı zam tablosu... Yüzde 8,92 garantilendi! Bu 3 tahmin üzerinden konuşuluyor!

Memur ve emekliler ocak ayı zammını iple çekiyor. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 8.92 oranında zam garantilendi. Ekim, Kasım ve Aralık ayına ilişkin enflasyon oranları bilinmezken anketler doğrultusunda memur ve emekliler için zam tahminleri yapılmaya devam ediliyor.

SSK ve Bağkur emeklilerinin son 6 aylık enflasyona göre zam alacakken; memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam oranı ile beraber enflasyon farkı da alacak.

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MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Enflasyon temmuzda yüzde 3,23, ağustosta 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 gerçekleşirken 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu. 3 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8.92 oranında zammı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklileri ise henüz enflasyon farkı kazanamadı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Anketi, Reuters Anketi'ne göre enflasyon tahminleri ve maaş zam oranının hesabı şu şekilde:

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11 olarak tahmin edildi. Bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 15,53 olacak. Memur zammı ise yüzde 5,03 enflasyon farkı ile yüzde 11,33 olacak.
Böylece en düşük memur maaşı 43.647 liraya, memur emeklisi de 19.580 liraya ulaşacak.

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AA FİNANS ANKETİ

AA'nın yaptığı yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 43,23 oldu. Buna göre zam oranları SSK ve Bağ-Kur için yüzde 14,83’ü, memur ve memur emeklisi için 4,39 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 10,65’i bulacak.

En düşük memur maaşı, 43.381 TL'ye, memur emeklisi maaşı ise 19.461 TL ulaşacak.

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REUTERS ANKETİ

Reuters ekonomistleri yıl sonu TÜFE verisinin yüzde 42,95 olacağını öngörüyor. Bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,60 olacak. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı yüzde 4,18 ve zam oranı da yüzde 10,43 olacak.

Böylece en düşük memur maaşı 43.294 TL, memur emeklisi maaşı ise 19.422 TL'ye çıkacak.

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Memur Zam emekli
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