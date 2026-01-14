FİNANS

Memur ve emekli için refah payı çıkışı 'Tablo böyle tersine çevrilebilir'

Kamu-Sen Sivas Temsilcisi Dursun Özen, memur ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Bu tablo ancak maaşlara ek zam ve refah payı eklenerek tersine çevrilebilir" dedi. "Bugün memur maaşları yoksulluk sınırının, emekli maaşları ise açlık sınırının altında kalmıştır" ifadelerini kullanan Özen, memur maaşları ile ilgili de detayları aktardı.

Kamu-Sen Sivas Temsilcisi Dursun Özen, basın mensuplarıyla bir araya gelerek memur ve emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Özen, 2025 yılı enflasyon verileriyle birlikte maaş artışlarının yetersizliğinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Resmî verilere göre 2025 yılı enflasyonunun yüzde 30,89 olarak açıklandığını hatırlatan Özen, memur maaşlarına yapılan artışın ise yıl içinde yüzde 22,5 seviyesinde kaldığını belirtti. 2024 yılında da maaşların enflasyonun 15,37 puan gerisinde kaldığını ifade eden Özen, 2025 yılıyla birlikte toplam kaybın 18,53 puana ulaştığını, bu kaybın ancak sonradan verilen enflasyon farklarıyla telafi edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

"ADETA ÖN ÖDEMELİ ENFLASYON FARKI SİSTEMİNE DÖNMÜŞTÜR"

Son yıllarda maaş artışlarının sürekli olarak enflasyonun altında kaldığını vurgulayan Özen, "Yapılan düzenlemeler artık zam olmaktan çıkmış, adeta ön ödemeli enflasyon farkı sistemine dönmüştür. Açıklanan rakamlar, memur maaşlarının yalnızca enflasyon karşısında değil; gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyaçlardaki artışlar nedeniyle alım gücü açısından da ciddi biçimde gerilediğini göstermektedir" dedi.

Memurların 2026 yılının ilk maaşını alacağını belirten Özen, bordrolarda enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18,6 oranında artış, taban aylığa brüt 1000 TL ilave ve unvan bazında tazminat artışlarının yer alacağını ifade etti. Bu artışlarla birlikte en düşük dereceli bekar memurun maaşının yüzde 22,4 artarak 47 bin 500 TL'den 58 bin 200 TL'ye yükseleceğini, ortalama memur maaşının ise yüzde 22 artışla yaklaşık 52 bin 500 TL'den 64 bin 100 TL'ye çıkacağını kaydetti. Buna göre en düşük memura 10 bin 700 TL, ortalama memura ise 11 bin 600 TL artış yapılacağını söyledi.

"REFAH PAYI EKLENEREK TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR"

Özen konuşmasına devam ederek, "Bugün memur maaşları yoksulluk sınırının, emekli maaşları ise açlık sınırının altında kalmıştır. Yoksulluk sınırı 100 bin lira civarında, ortalama maaş 64 bin lira. Özellikle 2023 yılında ödenmeye başlanan ilave ek ödemenin emekli aylığına yansıtılmaması, emeklilik sistemini kökünden sarstı, görev aylığı-emekli maaşı dengesini yerle bir etti. En düşük memur emeklisi aylığı asgari ücretin bile altına düşmüş durumda. Kimse emekli olmak istemiyor. Eskiden mezarda emeklilik getiriliyor diye eleştirdiğimiz sistemde, şimdi memurlar gönüllü olarak gücü yettiğince çalışmak zorunda kalıyor. Bu tablo mutlaka değiştirilmelidir. Bu tablo ancak ve ancak memur ve emekli maaşlarına ek zam yapılarak, maaşlara refah payı eklenerek tersine çevrilebilir" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

