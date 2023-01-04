Memur ve emekli maaş farkı nedir, ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı fark ödeme tarihleri belli oldu!

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2023 maaş zammı belli oldu. Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranının ardından, zamlı maaşların ve maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki memur ve emekli maaş farkı nedir, ne zaman yatacak? İşte 2023 memur ve emekli maaşı fark ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur ve emekli maaşı zam oranlarının açıklanmasıyla zam farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Memur ve memur emeklilerinin ödemeleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANDI?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazanmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam aldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere yapılan zam oranının yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

