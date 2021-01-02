Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 memur ve emekli zammı için gözler 4 Ocak'a çevrildi!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak sorusunun yanıtı kısa bir süre sonra belli olacak. Şimdi gözler, TÜİK tarafından açıklanacak olan 2020 Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

2021 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 memur maaşı ve 2021 emekli maaşı zam oranları 4 Ocak 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2020 yılı Aralık ayına ait enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. TÜİK, Aralık enflasyon verilerini 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu sayede milyonlarca vatandaşın yanıt aradığı soru cevap bulacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Maaş zamları konusunda Tüketici Fiyat Endeksi baz alınıyor. Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimiz senenin Kasım ayında yüzde 2,3 arttı. 2020 yılının Temmuz - Kasım döneminde ise enflasyon yüzde 7,02 oldu. Böylece memur ve memur emeklisi vatandaşlara enflasyon farkı verilmesi durumu meydana geldi. Toplu sözleşme gereğince memur ve memur emeklisi vatandaşların Ocak ayı maaşlarına yüzde 3 zam yapılacak.