Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 memur ve emekli zammı için gözler 4 Ocak'a çevrildi!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak sorusunun yanıtı kısa bir süre sonra belli olacak. Şimdi gözler, TÜİK tarafından açıklanacak olan 2020 Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.
2021 memur maaşı ve 2021 emekli maaşı zam oranları 4 Ocak 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2020 yılı Aralık ayına ait enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. TÜİK, Aralık enflasyon verilerini 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu sayede milyonlarca vatandaşın yanıt aradığı soru cevap bulacak.
Maaş zamları konusunda Tüketici Fiyat Endeksi baz alınıyor. Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimiz senenin Kasım ayında yüzde 2,3 arttı. 2020 yılının Temmuz - Kasım döneminde ise enflasyon yüzde 7,02 oldu. Böylece memur ve memur emeklisi vatandaşlara enflasyon farkı verilmesi durumu meydana geldi. Toplu sözleşme gereğince memur ve memur emeklisi vatandaşların Ocak ayı maaşlarına yüzde 3 zam yapılacak.
Bunun yanı sıra 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun da yüzde 4'ü aşacak olan kısmı kadar fark yansıyacak. Memur emeklileri, devlet memurları, geçici personel ve sözleşmeliler zamlı maaşları ile enflasyon farkını 15 Ocak 2021 tarihinde alacaklar.
Milyonlarca SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşa da Ocak ayında zamlı maaşlar ödenecek. Ancak emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak olan zam oranı 4 Ocak 2021 tarihinde netleşecek.
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