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Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Memur ve emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak?

05.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. TÜİK'in açıklamasına göre dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Her sene enflasyon oranına göre düzenlenen emekli ve memur maaşının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte emekli ve memur maaşlarına dair merak edilenler!

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Memur ve emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emekli ve memurlara her sene enflasyon oranına göre zam yapılmaktadır. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu. TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. İşte detaylar...

RAKAMLAR NETLEŞİYOR

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.

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emekli maaşı Memur
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