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Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

19.05.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaş zammı ve SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı için milyonlarca kişi temmuz ayını beklemeye geçti. Memur maaşlarına yansıyacak zammın yüzde 45 olması beklenirken seçim sonuçları ne olursa olsun en düşük memur maaşının da 22 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Emekli maaşı zam oranı için ise Türkiye tarihinde ilk defa kademeli zam artışı masaya geldi. İşte memur maaşı ve emekli maaşında temmuz zammı ile ilgili 28 Mayıs seçimi öncesi yaşanan son gelişmeler…

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Emekliler ve memurlar zamlı maaşları için temmuzu bekliyor. Öngörülen zam oranı yüzde 45... Peki buna göre maaşlarda rakamlar ne olacak? Memurların gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranına çevrildi. Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı derken memur maaşlarına yansıyacak zammın yüzde 45 olması bekleniyor.

14 Mayıs seçim süreci döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükseltileceğini söyledi. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da seçilmesi durumunda en düşük memur maaşının net 21 bin 265 olacağını vadetmişti.

Peki diğer memur maaşları hangi oranda ve ne kadar artacak? Memur maaş artış beklentisi yüzde 45 işte buna göre bir öğretmen 15 bin 793 TL maaş alırken yapılması beklenen zamla birlikte 22 bin 900 TL alacak. 15 bin 611 TL olan hemşire maaşı ise 22 bin 636 TL’ye yükselecek. 18 bin 235 TL alan polislerin maaşının ise temmuz ayında 26 bin 441 TL olması bekleniyor.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya da memurların zam beklentisi ile ilgili ATV Ana Haber’e yaptığı açıklamasında “1 Temmuz’dan itibaren memurların en düşük maaşı 22 bin liraya yükselmiş olacak. Memurlarımızın beklentisi en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldiği için memurlarımızın maaşının toplamı da yüzde 45 seviyesinde yükselmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

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EMEKLİLER İÇİN KADEMELİ ZAM ARTIŞI NASIL OLACAK?

Masada emekliler için de kademeli zam formülü gündemde ancak bugüne kadar bu formül Türkiye’de hiç uygulanmadı. Bu sene temmuz ayında SGK ve BAĞ-KUR emeklisine kademeli zam yapılması bekleniyor. Kademeli zam oranlarının ise şu şekilde olması bekleniyor:

Maaşı 7 bin 500 TL- 10 bin TL olanlara yüzde 50 zam, 10 bin TL ile 15 bin TL arasındaki olanlara yüzde 40 zam, 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olanlara yüzde 30 zam ve son olarak 21 bin TL ve üzerine de yüzde 25 zam.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı ile ilgili de konuşan SGK uzmanı Özgür Kaya ise şunları söyledi:

“Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 temmuz tarihinde açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Kademeli zam formülündeki amaç şu düşük emekli maaşı alan vatandaş ile yüksek emekli maaşı alan vatandaş arasındaki makası kısmen daraltmış olmak. En düşük memur emekli maaşı ocak ayın 7 bin 901 TL iken bu rakamın temmuz ayında 14 bin 671 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Emekli öğretmenin alacağı maaşı ise ocak ayında 11 bin 833 TL iken 1 Temmuz’dan itibaren 17 bin 158 liraya yükselecek.”

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK! EVDE BAKIM DESTEĞİ, 65 YAŞ AYLIĞI…

Temmuz ayında sadece memura emekliye zam artışı olmayacak. Aynı zamanda enflasyon artışı sosyal yardımlara da yansıyacak. Peki sosyal yardımlarda artış ne kadar olacak? Uzmanlar sosyal yardımlarda da yüzde 45 oranında bir artış bekliyordu. Buna göre evde bakım desteği ocak ayında 4 bin 337 lirayken temmuz ayında 6 bin 289 liraya yükselmesi bekleniyor. 65 yaş aylığının da bin 998 liradan 2 bin 897 liraya yükselecek.

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