Memur ve emekli maaşı zamları ne zaman belli olacak? Memur zamları saat kaçta açıklanacak?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini yakından ilgilendiren zam oranları bugün içerisinde açıklanacak. Saat 14.30'da Bakan Bilgin, önümüzdeki yıllarda memur zam oranlarını paylaşacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Görüşmelerde memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yılına ilişkin mali ve sosyal hakları ele alındı.

Hükümet tarafı, 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, 2. altı ay için yüzde 6, 2023 yılının ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklif etti.

Gözler görüşmelerin arkasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamaya çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu bugün saat 14.30'da paylaşacak.

Hükümetin teklifini yetersiz bulan memur sendikaları yeni bir tekli bekliyor. Diğer taraftan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, sözleşmenin hepsine ve hizmet kollarına dair müzakereleri de aralıksız sürdürüyor.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA NE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmî olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sonlandı.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşan Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarını içine alacak çekilde yapılacak zamma dair nihai kararını ağustos ayında verecek.



