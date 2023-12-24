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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024: Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler Aralık ayı enflasyon oranında

24.12.2023 17:01 | Son Güncelleme:
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Memur ve emekli maaş zammının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken gözler TÜİK tarafından yapılması beklenen Aralık ayı enflasyon oranı açıklamasına çevrildi. 6 aylık enflasyon, farkı belirleyecek. Bu kapsamda kamu kurumunda çalışan memur ve emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanacak. Peki, Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 2024 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024: Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler Aralık ayı enflasyon oranında

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşı 2024 ocak ayı itibarıyla zamlanacak. Bilindiği üzere Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından yayımlandı. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarihe çevrildi. Birçok kişi internette "2024 memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşı zamları 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek.

Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor.

TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranı verilerini 3 Ocak yayımlayacak.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

memur ve emekli maaşı

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini yayımlamasının ardından memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı belli oldu. Yayımlanan verilere göre enflasyon 2023 yılının kasım ayında yüzde 3,28 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 oldu. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

Öte yandan bahsi geçen oranların üzerine refah payının da dahil edilme ihtimali de var.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak beklenmişti. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

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