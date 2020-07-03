Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı ne zaman alınacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?

Her sene emekli ve memurlar için Temmuz ayı, maaş zammı beklentisinin en fazla olduğu dönemlerden bir tanesi oluyor. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından “Emekli zammı ne kadar oldu?” sorusu nihayet yanıt buldu. Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz ayı için belli olduktan sonra şimdi vatandaşlar “Emekli zammı ne zaman verilecek?” sorusunu sormaya başladı. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşı zammı ne kadar 2020?

“Emekli maaşı zammı ne kadar?” sorusu uzun süredir cevap aranan sorulardan bir tanesiydi. Açıklanan rakamlara göre emekli zammı Temmuz 2020 için %5.75 oldu. Açıklanan oranlara göre emekli maaşı zammı belirlenecek.

Bağ-Kur emekli maaş zammı

Bağ-Kur emekli zammı da merak edilen konular arasında. Açıklanan verilere göre en düşük esnaf emeklisi 88 TL zam alacak. Dolayısıyla en düşük esnaf emeklisinin maaşı yapılan %5.75 zam ile 1.539 TL’den 1.627 TL’ye çıktı. En düşük çiftçi emeklisi maaşında ise 83 TL zam gerçekleşecek. Buna göre en düşük çiftçi emeklisi maaşı %5.75 zam ile 1.451 TL’den 1.534 TL’ye yükseldi.