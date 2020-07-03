Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı ne zaman alınacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?

Her sene emekli ve memurlar için Temmuz ayı, maaş zammı beklentisinin en fazla olduğu dönemlerden bir tanesi oluyor. Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından “Emekli zammı ne kadar oldu?” sorusu nihayet yanıt buldu. Memur ve emekli maaşı zammı Temmuz ayı için belli olduktan sonra şimdi vatandaşlar “Emekli zammı ne zaman verilecek?” sorusunu sormaya başladı. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
“Emekli maaşı zammı ne kadar?” sorusu uzun süredir cevap aranan sorulardan bir tanesiydi. Açıklanan rakamlara göre emekli zammı Temmuz 2020 için %5.75 oldu. Açıklanan oranlara göre emekli maaşı zammı belirlenecek.
Bağ-Kur emekli zammı da merak edilen konular arasında. Açıklanan verilere göre en düşük esnaf emeklisi 88 TL zam alacak. Dolayısıyla en düşük esnaf emeklisinin maaşı yapılan %5.75 zam ile 1.539 TL’den 1.627 TL’ye çıktı. En düşük çiftçi emeklisi maaşında ise 83 TL zam gerçekleşecek. Buna göre en düşük çiftçi emeklisi maaşı %5.75 zam ile 1.451 TL’den 1.534 TL’ye yükseldi.
“SSK emekli maaşı ne kadar 2020?” sorusu da oldukça fazla soruluyordu. SSK emekli maaş zammı verilerine göre 2000 öncesi emekli olan en düşük işçi emeklisi maaşına yapılacak zam 121 TL oldu. En düşük işçi emeklisinin emekli maaşı %5.75 zam ile 2.112 TL’den 2.233 TL’ye çıktı. 2000 sonrası emekli olan en düşük SSK emeklilerinin alacağı maaş ise 1.263 TL’den 1.335 TL’ye yükseldi. Ancak en düşük emekli aylığı 1.500 TL’ye çıkartıldığı için bu maaşta bir değişim olmayacak.
“Memur maaş zammı ne kadar?” sorusu bir süredir tüm memurların gündemindeydi. Yapılan açıklamanın ardından memur maaş zammı 2020 yılı için belli oldu. Buna göre memur maaş zammı olarak en düşük memura 230 TL zam olacak. Hala 4.000 TL olan en düşük memur maaşı ise zam alarak 4.230 TL şeklinde değişti. En düşük memur emeklisi maaş zammı ise 153 TL oldu. Memur emeklilerinin maaşlarına da aynı memurlarda olduğu gibi %4 zam ile %1.75 enflasyon farkı uygulanacak. %5.75 zam ile en düşük memur emeklisi maaşı 2.661 TL’den 2.814 TL’ye çıktı.
Zam oranları açıklandıktan sonra şimdi vatandaşlar “Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek?” sorusunu sormaya başladı. “Emekli maaş zammı ne zaman alınacak?” sorusuna yanıt olarak zamlı maaşların gelecek maaş ödemelerinde alınması bekleniyor. Devlet memurlarının, sözleşmelilerin, geçici personelin ve memur emeklilerinin zamlı olarak maaşlarını 15 Temmuz’da alması planlanıyor.
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