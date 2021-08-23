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Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Memur maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

23.08.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek göstergeyi beklerken, ilk kez toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Meslek grupları ile beraber diğer tüm ayrıntılar meclis aşamasında netleştirilmiş olacak. Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar oldu? Yapılan düzenlemelerle memur maaşına yüzde kaç zam yapıldı? İşte ayrıntılar...

Toplu sözleşme ile ilgili ayrıntılar memur ve emekliler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Memur ve memur emeklilerine zam pazarlığında son noktaya gelinmiş durumda. Buna göre Toplu sözleşme müzakere sonucu bugün açıklanacak. Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU MU?

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen tarafından taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022 yılında yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talep edildi. Ayrıca hükümet de, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifi yaptı. Bakan Bilgin başkanlığında yapılan müzakerelerin sonucu bugün duyurulmuş olacak.

ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bugün yaklaşık 4300 TL maaş almakta olan bir öğretmen ve polisin geliri 950 TL daha artmış olacak ve 5250 TL olacak. Ek gösterge yenilenmesi sonrası zor koşullarda çalışmakta olan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılmış olacak.

Düzenleme sonrası ek göstergede statünün mü ya da eğitimin mi dikkate alınacağı ve kapsanacak meslek grupları Meclis'e sunulacak yasal düzenleme sonrası netleşecek. Önceki yapılan çalışmalarda polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri olmak üzere toplamda 4 grup gündeme gelmişti. Eğer düzenlenme statüye göre yapılırsa eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilmiş olacak. Eğer eğitime bakılırsa ek göstergeden yalnızca 4 senelik üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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