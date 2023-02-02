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Memur ve emekli maaşlarına yeni artış müjdesi! 3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda

02.02.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge yasasının yürürlüğe girmesinin ardından memur maaşlarında artış gerçekleşti. Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat ve müdürlerin maaş ile emekli ikramiyelerine etki etti. Bazı memurların bu düzenlemenin dışında kalmasının ardından 3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlanması gündeme geldi. Bu düzenleme ile birçok memur ve emekli maaşında artış gerçekleşecek.

Memur ve emekli maaşlarına yeni artış müjdesi! 3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda

Memur emekli maaş artışı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür ve şube müdürlerinin ek göstergeleri ocak ayında değişti ve maaşlarda artış gerçekleşti. Mevcut emekliler ile ölüm aylığı almakta olan dul ve yetimlerin emekli aylıkları şubat ayında yeni ek gösterge üzerinden ödendi. AK Parti, yoğun taleplerin ardından 3600 gösterge düzenlemesinde bazı düzenlemeler yapılmasını öngören bir yasa teklifi hazırlıyor.

MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları AYM üyelerinden daha düşük maaş alıyor.
Göstergelerinin yeniden düzenlenip tüm yüksek yargının AYM üyeleri düzeyine çekilmesi düşünülüyor. AK Partililer, "Bunların hepsi yüksek yargı. Aralarında bir ayrım olması doğru değil. O nedenle maaşlarda da bir eşitlik sağlanması gerekir" dediler.

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KAPSAM GENİŞLEYECEK

İnfaz koruma memurlarının ücretleri ile ilgili de bir çalışma yapılması gündemde. Halen cezaevlerinde dış koruma jandarma, iç koruma infaz koruma memurları tarafından yapılıyor. İki grup arasında gösterge farkı var. Bunların da eşitlenmesi ya da makul düzeye çekilmesi düşünülüyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri sırasında "3600 göstergenin kapsamının genişletilmesine ilişkin talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclisimize takdim edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK

Hazırlığın tamamlanmasının ardından yasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Cumnhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesinin ardından teklifin Meclis gündemine taşınması bekleniyor.
Seçimlerden önce ise bu teklifin yasalaşma ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor.

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