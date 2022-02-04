Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Milyonlarca memurun göz dün açıklanan enflasyon rakamlarındaydı.Ocak aynında enflasyon yüzde 11,10 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yılın ilk altı atı itibarıyla enflasyon farkı almaya hak kazandı. Peki memur ve memur emeklilerin enflasyon farkı ne kadar olacak?

2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 5 zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yüzde 7.5'e yükseltildiğini duyurmuştu.

Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 11.10 oranında gerçekleşince memurlara yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.

2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek.

TEMMUZ AYINDA YATACAK

Ancak memur ve memur emeklileri bu farkı Temmuz ayında alacakları maaşlarda fark olarak görecekler.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon farkı Ocak ve Haziran dönemlerinde TÜFE’deki aylık bazdaki artışlarla hesaplanıyor. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 5 ayın da aylık TÜFE’leri hesaplanarak memurların alacakları Maaş farkı ortaya çıkacak.

