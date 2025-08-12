FİNANS

Memur ve emekli nefesini tuttu! Yüzde 88 zam istemişti, hükümetten teklif bekleniyor

Milyonlarca memur ve emekli için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur-Sen yüzde 88 zam talep ederken hükümet tarafından yüzde kaçlık bir teklif geleceği merak ediliyor. Kamu işveren heyetinin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifin değerlendirilmesine ilişkin saat 14.00'da açıklanması bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

Memur ve emeklinin heyecanla beklediği kamu toplu iş sözleşmelerinde hükümetin zam teklifi bekleniyor. Sözleşmeli personeli ilgilendiren zamlara ilişkin olarak yeni aşamaya geçildi. Sendikaların ortaya koyduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirilip zam teklifinin verilmesi gerekecek.

MEMUR TARAFI NE KADAR ZAM İSTEMİŞTİ?

Memur tarafı yüzde 88 zam isterken hükümetten henüz teklif gelmedi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle gerileme olması bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALIR?

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamıştı ve zamlar da bu çerçevede gerçekleşti. 2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor.

NE KADAR ZAM TEKLİF EDİLECEK?

Bugün hükümet tarafının saat 14.00'da teklifini açıklaması bekleniyor.

Başka bir deyişle 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifi masaya gelebilir ve kümülatif olarak yüzde 12,36 olarak gerçekleşebilir. Bu zam oranlarına ekstra olarak enflasyon farkı da eklenecek ve gerçekleşen enflasyon farkına göre maaşlara zam yapılması bekleniyor.

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Memur-Sen'den ise basın açıklamasına dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’ı arayarak Kamu İşveren Heyetinin bugün saat 14.00’da teklif vereceğini bildirdi.
Saat 10.30’da planladığımız basın açıklaması saat 14.30’a alınmıştır"

Kaynak: NTV

