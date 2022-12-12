FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? 2023 Ocak memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? 2023 Ocak memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

12.12.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşı zammı sene sonu bitimine doğru gündemdeki en önemli konular arasında yerini aldı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla gözler memur ve emekli maaşını şekillendirecek olan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? 2023 Ocak memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? 2023 Ocak memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

Milyonlarca memur ve emekli, 2023 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanmasını bekliyor. Sırada, ocak ayının başlarında açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon rakamları bulunuyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla altı aylık enflasyon rakamları belli olacak ve değerlendirmeleri ardından, maaşlara yapılacak zam oranları açıklanacak. Peki memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? 2023 Ocak memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, enflasyon verileri neticesinde senede iki defa zam alıyor. Temmuz zammının ardından memur enflasyon farkı yüzde 34,85 oldu ve toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Bununla birlikte memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 zam aldı.

Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından 5 aylık emekli ve memur zammı şekillendi. Hesaplamaya göre 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında gerçekleşti. Bununla birlikte, sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın yükseleceği öngörülüyor.

TÜFE YÜZDE 2,88 OLDU

TÜİK, Tüketici fiyat endeksiN, (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 olarak açıkladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"

Milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği memur ve emekli zammı konularına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.

İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de ilk kez uygulandı! Destek başladı: Akaryakıt istasyonlarına akın ettilerTürkiye'de ilk kez uygulandı! Destek başladı: Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı… EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…
EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası! EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Memur Zam maaş emekli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! 31 Aralık’a kadar…

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! 31 Aralık’a kadar…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca...

170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Hayatında hiç geğirmedi! Sırf bunun için boynuna botoks yaptırdı

Hayatında hiç geğirmedi! Sırf bunun için boynuna botoks yaptırdı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.