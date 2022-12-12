Memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? 2023 Ocak memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? Aralık ayı enflasyonu bekleniyor!

Milyonlarca memur ve emekli, 2023 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanmasını bekliyor. Sırada, ocak ayının başlarında açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon rakamları bulunuyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla altı aylık enflasyon rakamları belli olacak ve değerlendirmeleri ardından, maaşlara yapılacak zam oranları açıklanacak. Peki memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? 2023 Ocak memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, enflasyon verileri neticesinde senede iki defa zam alıyor. Temmuz zammının ardından memur enflasyon farkı yüzde 34,85 oldu ve toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Bununla birlikte memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 zam aldı.

Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından 5 aylık emekli ve memur zammı şekillendi. Hesaplamaya göre 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında gerçekleşti. Bununla birlikte, sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın yükseleceği öngörülüyor.

TÜFE YÜZDE 2,88 OLDU

TÜİK, Tüketici fiyat endeksiN, (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 olarak açıkladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"

Milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği memur ve emekli zammı konularına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

"Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik.

İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz."



