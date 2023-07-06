MEMUR VE EMEKLİ REFAH PAYI TEMMUZ 2023: Temmuz zammıyla memura refah payı var mı, yüzde kaç yatacak? Yarın Meclis komisyonunda görüşülecek

Memura refah payı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti. Refah payı, memur emekliler ve işçilerin aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktara denilmektedir. İşte, 2023 Temmuz zammı ve refah payı ile ilgili detaylar...

MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz"

MEMURA REFAH PAYI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2023 yılı Ocak ayında kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ücretlerinde aylık refah payı vererek yüzde 30 oranında artırdık. Emekli aylıklarını 7500 TL’ye çıkardık.

EYT düzenlemesini geçen 27. Dönem yasama dönemi içerisinde hayata geçirdik 2 milyonu aaşkın vatandaşımızın emekli olabilmesini sağladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen düşük memur aylığının 22 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun düzenlesini Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz."

REFAH PAYI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

