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Memur ve emekli Temmuz'daki ara zammı bekliyor! Abdullah Güler'den yeni açıklama: 'Doğruluk payı yok'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulan kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, kanun teklifi ile ilgili açıklamalar yaptıktan sonra basın mensuplarının merak ettiklerini yanıtladı. Güler, Temmuz ayında belli olacak olan memur ve memur emeklilerinin zam oranları ile ilgii konuştu. Güler, "Bir şahıs olarak çalışmanın olup olmadığını söylememin bir doğruluk payı yok" şeklinde konuştu.

Memur ve emekli Temmuz'daki ara zammı bekliyor! Abdullah Güler'den yeni açıklama: 'Doğruluk payı yok'
Ezgi Sivritepe

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırlanan kanun teklifi ile ilgili Meclis'te basın mensupları ile bir araya geldi. Güler, hazırlanan kanun teklifi ile beraber kayıt dışılık ile mücadeleden vergi adaletine kadar pek çok maddenin bulunduğunu aktardı.

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Güler, hazırlanan kanun teklifi ile ilgili bilgi verdikten sonra İran-İsrail gerilimine de değindi. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış diploması ile yakından ilişkileri olduğunu aktardı.

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Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Güler, Temmuz ayında belli olacak olan memur ve emekli maaşları için de konuştu. Güler, ara zammın TÜİK enflasyonuna göre belirleneceğini aktararak, "Her şeyin bir zamanı var" dedi.

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MAAŞLAR İÇİN ÇALIŞMA VAR MI?

Güler Haziran ayı enflasyonunun belli olmasının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bir araya gelip toplantı yapabileceklerini kaydederek, geçmiş yıllarda olduğu gibi sürecin devam edeceğini belirtti.

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En düşük emekli aylıkları ile ilgili bir çalışmanın olup olmadığına dair de konuşan Güler, "Bir şahıs olarak çalışmanın olup olmadığını söylememin bir doğruluk payı yok" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Memur emekli en düşük emekli maaşı
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