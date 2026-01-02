FİNANS

Memur ve emekli zam bekliyor: 'Hükümet yetkilileri açıklayacak' Gözler 5 Ocak'ta!

Memur ve emeklinin gözü 5 Ocak Pazartesi gününde. Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren zam miktarı 5 Ocak 2026'da saat 10.00'da belli olacak. Uzman isimler SSK ve Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisinin alacağı zamları tahmin ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılın zamları için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

2026'da maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emekli de maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı. 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da Aralık enflasyonu belli olacak. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması ile milyonlar yeni yıl maaşlarını öğrenecek.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube'da yaptığı yayında milyonların maaşları için konuştu. Erdursun, 2026'nın maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı.
Aralık enflasyonunu yüzde 0,80 veya yüzde 1 arasında olmasını beklediklerini kaydeden Erdursun, "6 aylık enflasyon farkı da yaklaşık yüzde 12.1 ile %12.3'lük bir enflasyon farkının açıklanacağını düşünüyoruz. Memur ve memur emeklilerinin ise taban aylıklarına 1000 TL ek yapılırken artı olarak yüzde 18.5 veya yüzde 18.7'lik zam yapılacak" sözlerini kullandı.
GÖZLER 5 OCAK'TA

Bu rakamların üzerine intibak, seyyanen veya refah payı eklenmemesi durumunda 5 Ocak'ta rakamların bu şekilde olacağını belirtti ve Erdursun, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Hükümet yetkilileri açıklama yapacaklar. Şayet emekli aylıklarına farklı iyileştirmeler söz konusu olursa bu rakamlar değişir. Üzerine ilave ile diğer rakamlar belli olmuş olur. En düşük emekli aylığı biliyorsunuz Türkiye'de hazine desteğiyle 16 bin 881 TL'ye tamamlanıyor. Bunun için de yasal bir düzenleme yapılacak. Bu yasal düzenleme büyük ihtimalle 2026 Ocak ayına yetişmez. 2026 Ocak ayında yine 16 bin 881 lirasını alacak milyonlarca emekli olur. Şubat ayında yüzde 12.3'lük bir enflasyon çıkarsa ve 18 bin 957 lira olursa şayet en düşük emekli aylığının farkı şubat ayında verilir"
SOSYAL YARDIMLAR DA ZAMLANACAK

Pazartesi günü açıklanacak veriler sadece mevcut maaşları değil; aynı zamanda en düşük emekli maaşı sınırını, sosyal yardım ödemelerini, 65 yaş aylığını, engelli maaşlarını ve evde bakım desteklerini de doğrudan etkileyecek.

Memur ve emekliler, ocak ayının ortasından itibaren zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını hesaplarında görmeye başlayacak.

