Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Merkez Bankası yıl sonu tahmini

Çok sayıda memur ve emekli, ocak ayında maaş zamlarını alacak. Bilindiği üzere maaş zammı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Merkez Bankası yıl sonu tahminleri...
Emekli ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta netleşiyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.
Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 oldu. Bu orana göre hesaplama yapıldığında güncel maaşlar aşağıdaki gibidir:
Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.827,67 TL
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 7.223 TL
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.524 TL
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.425 TL
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.947 TL
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.931 TL