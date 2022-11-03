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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Merkez Bankası yıl sonu tahmini

03.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin son aylarının gelmesiyle milyonlarca memur ve emeklinin gözleri, yeni yılda uygulanacak maaş zammına çevrildi. Memur ve emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon dikkate alınarak hesaplanıyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Merkez Bankası yıl sonu tahminleri...

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Merkez Bankası yıl sonu tahmini

Çok sayıda memur ve emekli, ocak ayında maaş zamlarını alacak. Bilindiği üzere maaş zammı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Merkez Bankası yıl sonu tahminleri...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta netleşiyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 oldu. Bu orana göre hesaplama yapıldığında güncel maaşlar aşağıdaki gibidir:

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Merkez Bankası yıl sonu tahmini

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 7.223 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.524 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.425 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.947 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.931 TL

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Memur Zam maaş emekli

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