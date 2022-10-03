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Emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranı ve farkı açıklandı mı? İşte 2023 memur ve emekli zammı tahminleri

03.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammı için geri sayım heyecanı sürüyor. Memurlara ve emeklilere her sene yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam tutarı enflasyon oranı ve farkına göre belirleniyor. En son temmuz ayında açıklanan haziran ayı rakamlarının ardından son zamlar belirlendi. Ocak ayında, aralık ayı enflasyon oranının netleşmesinin ardından ise maaşlar yeniden yükselecek. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranı ve farkı açıklandı mı? İşte 2023 memur ve emekli zammı tahminleri

Memur ve emekli zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur ve emeklilere ocak ayında yeniden bir zam yapılacak. Bugün TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylül ayında yıllık yüzde 83,45 oldu. En son temmuz ayında açıklanan haziran enflasyon oranının ardından maaşlar yükselmişti. Haziran’da enflasyon yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 olarak gerçekleşti. Hesaplamalara göre memurlar 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 41,69 oranında zam aldı. İşte 2023 memur ve emekli zammı tahminleri
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı.
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin edilen zam oranına göre en düşük memur maaşının 9 bin 109 liradan 11 bin 217 liraya çıkması bekleniyor. 6 bin 77 lira alan memur emeklisinin ise maaşının 7 bin 483 lira olacağı hesaplandı.
En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya çıkacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda maaşlar 2 bin 906 liradan 3 bin 550 liraya yükselecek. En düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335 liradan 4 bin 74 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde ise 4 bin 197 liradan 5 bin 126 liraya çıkacak.
Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde. Bu konudaki karar da Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor. Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı için 4 bin ila 4 bin 500 lira arasındaki rakamlar konuşuluyor.
MEMURLARA EK ZAM HAKKI
Memurlar 2022 yılının ikinci yarısında yüzde 7 zam almıştı. Yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde enflasyon farkı alınabilecek. Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında ise yüzde 1,46 çıkmıştı. Bu iki oran kümülatif olarak yüzde 3,86 anlamına geliyor. 4 kurumun beklenti anketinde yer aldığı gibi Eylül ayında yüzde 3,5 civarında bir enflasyon açıklanması halinde kümülatif enflasyon yüzde 7'yi aşarak yüzde 7,4 seviyesine gelecek. Bu durumda Eylül ayı itibariyle memurlar enflasyon farkına hak kazanmış olacak.
EYLÜL ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

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