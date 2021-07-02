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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Gözler pazartesi açıklanacak olan enflasyon rakamında

02.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların gözü 5 Temmuz Pazartesi açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranı ilk 6 aylık rakamın netleşmesiyle belirlenecek. Beş aylık enflasyona göre, milyonlarca kişinin en az alacağı zam oranları ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Gözler pazartesi açıklanacak olan enflasyon rakamında

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) pazartesi günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak.

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.

3+3 ZAM KARARI VERİLMİŞTİ

NTV'de yer alan habere göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE EN AZ YÜZDE 3,39'LUK EK ZAM

Bir başka deyişle 5 aylık enflasyon göz önüne alındığında memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 3,39'luk ek zam almaya hak kazandı. Kesin rakam pazartesi belli olacak.

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

5 aylık dönem itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı şimdiden en az yüzde 6,39 olacak. Kesin zam oranı pazartesi belli olacak.

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Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.

Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.

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emekli maaşı Memur
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