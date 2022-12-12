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Memur ve emekli zammı son dakika... Memur maaşlarıyla ilgili hükümete çağrı yaptılar: 'Az alana çok, çok alana az zam yapılsın'

12.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli yeni yılda maaşlarına gelecek zam oranını bekliyor. Memur maaşlarında etkili olacak oran geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından duyurulmuştu. Bununla beraber memur maaşlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yeni yılda geçerli olacak maaş zammı için açıklama yayımlayan Büro Memur-Sen ‘Az alana çok, çok alana az zam yapılsın’ önerisinde bulundu.

Memur ve emekli zammı son dakika... Memur maaşlarıyla ilgili hükümete çağrı yaptılar: 'Az alana çok, çok alana az zam yapılsın'

Son dakika haberi: Memur, emekli zammı, asgari ücret ve daha birçok aylığın miktarı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması sonrası netliğe kavuşacak. Son olarak Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre memura yüzde 41,69 oranında zam yapılmıştı. Hizmet kolunda 8 bakanlık ve 43 kamu kurumu bulunan Büro Memur Sen’den memur maaş zamları ile ilgili dikkat çeken bir öneri geldi.

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 2023’ün Ocak ayında geçerli olacak yeni yıl maaş zammı için hükümete çağrıda bulundu. Yazgan, kamu çalışanlarına aynı oranda zam yapılmasının düşük maaş alanlarla yüksek maaş alanlar arasındaki maaş farkını daha da açtığını söyledi. 'Az alana çok, çok alana az zam yapılsın' önerisinde bulunan Yazgan, maaşlar arasındaki makasın daha fazla açılmaması için "seyyanen zam ya da taban aylığa zam yapılmalı” dedi.

ÖRNEK TABLOYLA AÇIKLADILAR

Sendikadan yapılan açıklamada, Temmuz ayında yapılan yüzde 41,69 oranındaki zammın memur maaşları arasında ortaya çıkardığı fark örneklerle anlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Memur maaş enflayon

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