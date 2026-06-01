Bugün son gün: Geç kalan daha fazla para ödeyecek

Emlak vergisinde 2026 yılı ilk taksit ödemeleri için süre 1 Haziran 2026 Pazartesi olarak belirlenmişti. Konut, arsa, tarla ve iş yeri sahiplerinin mesai bitimine kadar ödemelerini yapması önem taşıyor.Söz konusu tarihe kadar ödeme yapmayan mükelleflere her ay için gecikme faizi uygulanacak.
Gayrimenkul sahipleri, ödemelerini dijital ve fiziki kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Emlak vergisi, bağlı bulunan belediyenin internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden internetten kolayca ödenebiliyor. Bunun yanı sıra belediyelerin anlaşmalı olduğu bankaların mobil uygulamaları ya da şubeleri aracılığıyla da ödeme gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan ilgili belediyenin binasındaki vergi veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.
1 Haziran'dan sonraya kalacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak.
Emlak vergisinin peşin ya da taksitle ödenebilirken brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınlarının emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.
