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Memur ve emekli zammına Kurban Bayramı ertelemesi! Haziran ayı enflasyonu 5 Temmuz’da açıklanacak…

06.06.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı, memur maaş zammı ve emekli zammı… Milyonlar 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarını beklerken TÜİK’ten son dakika açıklaması geldi. Buna göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle Haziran enflasyon rakamlarının 5 Temmuz'da açıklanacağı ifade edildi.

Memur ve emekli zammına Kurban Bayramı ertelemesi! Haziran ayı enflasyonu 5 Temmuz’da açıklanacak…

Asgari ücret dahil olmak üzere memur zammı ve emekli zammı üzerinde etkili olacak Haziran ayı enflasyonu için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamada bulundu. Daha önce 3 Temmuz olarak planlanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıklamasının, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan "Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri"nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.


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