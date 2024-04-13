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Memur ve emekli zammında Cuma gününe dikkat! Merkez Bankası açıklayacak: Yüzde 44,19’luk kritik sınır

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.04.2024 11:21
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Ramazan Bayramı bitti ancak 9 günlük tatil halâ devam ediyor. Ancak piyasaları tatil sonrası yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cuma günü hem emekli zammı hem memur maaşı zammı için çok kritik bir ipucu açıklayacak. Banka 2024 yılı için enflasyon tahminini duyuracak. İşte gelecek hafta ekonomiye damga vuracak veriler…

Memur ve emekli zammında Cuma gününe dikkat! Merkez Bankası açıklayacak: Yüzde 44,19’luk kritik sınır

Uzun bayram tatilinin ardından piyasaları ekonomi gündeminin oldukça yoğun olduğu bir hafta bekliyor. Yurt içinde işsizlik oranı, Merkezi Yönetim bütçe dengesi, ödemeler dengesi, tarım ürünleri üretici fiyatları, sanayi ciro, perakende satış ve ticari satış endeksleri, konut satışları, özel sektörün yurt dışı kredi borcu verileri öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" ve "Finansal Hesaplar Raporu" sonuçlarını açıklayacak. Böylece Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde açıklayacağı enflasyon tahmini ile memur ve emekli zammında yeni ipucu gelecek.

SON RAPORDA YÜZDE 44,19’LUK ENFLASYON TAHMİNİ

Son yayımlanan Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, Mart ayı anket döneminde yüzde 44,19 olmuştu.

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YURT DIŞI GÜNDEM DE HAREKETLİ

Yurt dışında ABD'den konut başlangıçları, sanayi üretimi, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi, ikinci el konut satışları, Almanya'dan ZEW endeksi, Çin'den GSYH, sanayi üretimi, perakende satışlar, üretici fiyatları, Euro Bölgesi'nden sanayi üretimi, dış ticaret, tüketici fiyatları, İngiltere'den tüketici ve üretici enflasyonu, perakende satışlar, Japonya'dan tüketici fiyatları verileri öncelikli olarak takip edilecek.
ABD'de "Bej Kitap (Beige Book)" raporu açıklanırken, Uluslararası Para Fonu(IMF)-Dünya Bankası 2024 Yılı Bahar Toplantısı ve G20 finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanları toplantıları gerçekleştirilecek. Hafta boyunca oldukça fazla sayıda merkez bankası yetkilisinin konuşması bulunuyor.

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15 NİSAN PAZARTESİ

  • Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak (10.00).
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe dengesi verilerini açıklayacak (11.00).
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16 NİSAN SALI

  • Bloomberg HT tarafından hazırlanan tüketici güven, beklenti ve eğilim endekslerinin Nisan ayı öncü rakamları yayımlanacak (09.55).
  • TÜİK, Mart ayının tarım ürünleri üretici fiyatları verilerini duyuracak (10.00).
  • TÜİK, Şubat ayına ilişkin sanayi ciro, perakende satış ve ticari satış endekslerini yayımlayacak (10.00).
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin Şubat ayı bilanço tablolarını yayımlayacak (14.00).
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Ramazan Bayramı nedeniyle bir önceki hafta açıklanmaya 5 Nisan haftasının sektör verilerini açıklayacak (14.00).

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17 NİSAN ÇARŞAMBA

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2023 yılı Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlayacak (10.00).
  • TÜİK, dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri Şubat ayı rakamlarını açıklayacak.
  • TÜİK ayrıca 2022 yılı için "Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri" raporunu duyuracak.

18 NİSAN PERŞEMBE

  • TÜİK, konut satışlarının Mart ayı rakamlarını açıklayacak (10.00).
  • TÜİK, Şubat ayı için kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımlayacak (10.00).
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) haftalık sektör verilerini açıklayacak (14.00).
  • TCMB, Ramazan Bayramı nedeniyle açıklanamayan 5 Nisan haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımlayacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler, parasal veriler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).
  • TCMB, Mart ayı için uluslararası rezevler ve döviz likiditesi verilerini yayımlayacak (14.30).

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19 NİSAN CUMA

  • TCMB, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Şubat ayı verilerini duyuracak (10.00).
  • TÜİK, Şubat ayının tarımsal girdi fiyatları ve ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak (10.00).
  • TCMB, "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıklayacak.
  • TCMB para ve banka istatistiklerinin 12 Nisan haftasına ilişkin verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler, parasal veriler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).
  • TCMB, 2023 yılı son çeyrek dönemine ilişkin "Finansal Hesaplar" raporunu yayımlayacak (14.30).

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memur zammı emekli zammı
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