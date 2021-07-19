FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emeklide zam zamanı! 2 Ağustos tarihine dikkat

Memur ve emeklide zam zamanı! 2 Ağustos tarihine dikkat

19.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emekli için zam pazarlığı 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlıyor. Türkiye Kamu- Sen ve Memur-Sen, bu sene beraber hareket edecek. Aralarında seyyanen zammın da olduğu ortak istekler, 26 Temmuz tarihinde bakanlığa iletilecek.

Memur ve emeklide zam zamanı! 2 Ağustos tarihine dikkat

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürerken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için de geri sayım başladı.

TALEPLER NELER?

2.2 milyon memur emeklisi ve 4.2 milyon memurun aylık ve maaşların 2022 ve 2023 yılları arasında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos tarihinde yapılacak.

Önceki senelerden farklı bir şekilde bu sene beraber hareket etme kararı alan Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen görüşmelerden önce taleplerini ortaklaşa belirledi.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, refah payı ve seyyanen zam verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler bulunuyor.

SÜREÇ NASIL iŞLİYOR?

Türkiye Kamu-Sen ve Memur Sen ortak taleplerini 26 Temmuz tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.

Yasal olarak Ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ilk toplantıyla resmî olarak başlayacak.

Sözleşmeni genelinde ve hizmet kollarında istenilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, Ağustos'un 3. haftası sona ermiş olacak.

Taraflar arasında bu zamana dek anlaşma sağlanamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

11 kişinden oluşan Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı vermiş olacak...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulduYer: Bursa! Tarlada 2 bin yıllık kitabe buldu
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
O desteğin ödemeleri Euro ile yapılıyor! O desteğin ödemeleri Euro ile yapılıyor!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Yerli otomobilde önemli gelişme! İlk gövdesinin fotoğrafları paylaşıldı

Yerli otomobilde önemli gelişme! İlk gövdesinin fotoğrafları paylaşıldı

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.