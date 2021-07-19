Memur ve emeklide zam zamanı! 2 Ağustos tarihine dikkat

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürerken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için de geri sayım başladı.

TALEPLER NELER?

2.2 milyon memur emeklisi ve 4.2 milyon memurun aylık ve maaşların 2022 ve 2023 yılları arasında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos tarihinde yapılacak.

Önceki senelerden farklı bir şekilde bu sene beraber hareket etme kararı alan Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen görüşmelerden önce taleplerini ortaklaşa belirledi.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, refah payı ve seyyanen zam verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler bulunuyor.

SÜREÇ NASIL iŞLİYOR?

Türkiye Kamu-Sen ve Memur Sen ortak taleplerini 26 Temmuz tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak.

Yasal olarak Ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ilk toplantıyla resmî olarak başlayacak.

Sözleşmeni genelinde ve hizmet kollarında istenilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, Ağustos'un 3. haftası sona ermiş olacak.

Taraflar arasında bu zamana dek anlaşma sağlanamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

11 kişinden oluşan Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı vermiş olacak...



