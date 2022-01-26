Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda... Bin lira yatacak

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zamları belli olmasından sonra zam farklarının ne zaman yatılcağı merak ediliyordu. Memur ve emekli maaşına yüzde 2,5 fark eklendi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira olacak şekilde yükseltildi. Zam farklarının ne zaman yatırılacağı Çalışma bakanlığı tarafından açıklandı.

Milyonlarca memur ve emeklisinin 2.5 puanlık zam farkı yatırılıyor. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon vatandaşın 3.6 milyar liralık zam farkı, 2021 ek ödemeleri 27 Ocak'ta hesaplarda olacak. Memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık zam farkı kapsamında yaklaşık 13.7 milyarlık ödeme yapılacak. Memurların ocak-temmuz aylarında alacağı 14 günlük maaş farkı 800-1.000 lira arasında olacak.

EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödeneceği duyuruldu.

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Buna göre; aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan 1. grupta kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara; bir aylık tutarında, 2. grupta aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara; iki aylık tutarında, 3. grupta ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 3 milyar 648 milyon 11 bin 335 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

SSK VE BAĞ-KUR'LU DA ALIYOR

Aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak aylarında aylık alanlara bir aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde alanlara iki aylık, ocak-şubat-mart döneminde alanlara da üç aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Toplam fark ödemesi 3 milyar 648 milyon 11 bin lira olarak hesaplandı. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk 3 ayı içinde ek ödemeleri yapılacak. Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin lira oldu. Maluliyet derecesi 1 olanlara 9 bin 417 lira, 2 olanlara 8 bin 476 lira, 3 olanlara 7 bin 298 lira, 4 olanlara 6 bin 592 lira, 5 olanlara 5 bin 886 lira, 6 olanlara 5 bin 179 lira ödenecek. Ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek

