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Memur ve emekliler yarını bekliyor! Zam oranı netleşecek…

03.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emeklilerin gözü TÜİK’in yarın açıklayacağı enflasyon oranında olacak. Açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte zam oranı da netleşecek. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yapılacak temmuz zammının yüzde 40 seviyelerinde olması bekleniyor. İşte TÜİK’in açıklaması öncesinde beklentiler ve son gelen açıklamalar…

Memur ve emekliler yarını bekliyor! Zam oranı netleşecek…

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.

TÜİK, yarın saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.

ARA ZAM İÇİN GERİ SAYIM

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ZAM ORANI' AÇIKLAMASI

Dün asgari ücret zammını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarına yapılacak zam oranıyla ilgili de "Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." demişti.

/fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı - Genel - İstanbul -

TOPLU SÖZLEŞME GEREĞİ YÜZDE 7 ZAM CEPTE

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE ZAMLI ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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BEKLENTİ NE YÖNDE?

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

ZAMLI MAAŞLAR 8 TEMMUZ'DA ÖDENECEK

Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı. Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

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Enflasyon Memur emekli tüik
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