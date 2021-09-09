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Memur ve emeklilere ek göstergede yeni gelişme! Lise mezunu polis, hemşire, imam...

09.09.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge toplu sözleşme ile ilgili yeni gelişme… İkramiye ve maaşları artıracak düzenlemenin meslek grupları dâhil diğer ayrıntıları TBMM aşamasında netleştirilecek. Memurların dışında emeklilerin aylığına da yansıyacak. İşte polis, öğretmen, imam, hemşirelerin 2021 maaşları...

Memur ve emeklilere ek göstergede yeni gelişme! Lise mezunu polis, hemşire, imam...

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk kez toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Toplu sözleşme görüşmeleri dâhilinde ek gösterge konusu yazılı vaade dönüştü.

Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) aşamasında netleştirilecek.

Daha önceki çalışmalarda polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireler olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti.

Statüye göre belirlenmesi durumunda eğitim durumu dikkate alınmaksızın lise mezunu hemşire, polis, din görevlileri 3600 ek göstergeden faydalanacak.

Eğitime bakılması durumunda ek göstergeden yalnızca lisans, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek.

Ek gösterge düzenlemesi memurların emeklilik ikramiyeleri, maaşları ve emekli maaşlarına olumlu yönde yansıyacak.

Mevcut emekliler de faydalanacak.

İKRAMİYEDE 34 BİN TÜRK LİRASI ARTIŞ

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkması ile birlikte 30 senelik hizmeti olan bir polis, öğretmen, hemşirenin ikramiyesi 34 bin TL artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de faydalanacak.

Bugün hemen hemen 4 bin 300 TL aylık alan bir öğretmenin, polisin geliri 950 TL artmış olacak ve 5 bin 250 TL’ye yükselecek.

Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor şartlarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.

Ek gösterge düzenlemesi ile ilgili beklenti sebebiyle 65 yaş haddini doldurmayan binlerce memur emeklilik dilekçesini bekletiyor.

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