Memur emekli maaşında yeni gelişme! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

Milyonlarca memur emeklisinin maaş farkı ve ek gösterge farkı ödemelerinde beklenen gün geldi. Memur ve emeklilere ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek gösterge ve maaş farkı ödemeleri için yapılan açıklamada 27 Ocak Cuma gününe işaret edilmişti. SGK'dan açıklama geldi.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'Dan yapılan açıklamada, "Memur emeklilerimiz! Zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz." denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek gösterge ve maaş farkı ödemelerinin 27 Ocak Cuma günü başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak.” denildi.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Memur emeklilerimiz! Zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖDEMELER PTT VE BANKA ÜZERİNDEN

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

7,8 MİLYAR TL FARK TUTARI

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil 7, 8 Milyar TL fark tutarı ödenecek.

YENİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2023 yılı Ocak ayı dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı belli oldu. İşte yeni memur maaşları listesi:

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL

