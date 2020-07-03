Son dakika...Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Bugün açıklanan olan enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıtılacak olan enflasyon farkı zammı da belli oldu.

Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı.

