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Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 09:08 | Son Güncelleme

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli olacak. Enflasyon eğer bugün beklentiler dahilinde yüzde 0.65 olarak gerçekleşirse, memur ve memur emeklileri yüzde 1.12 civarında enflasyon farkı zammı alacaklar.

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlanca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı zammı alacak.

Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da (bugün) açıklayacağı haziran enflasyon rakamlarına çevirdi.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

MEMURUN ENFLASYON ZAMMI NE KADAR?

Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Memurlara şimdiden 0,57 puan enflasyon farkı imkanı doğdu. Bu ay için de beklentiler enflasyonun yüzde 0.65 artacağı yönünde. Eğer beklentiler gerçekleşirse memurlara toplam yüzde 1.12 civarında enflasyon zammı yapılacak. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon zammı 0.57 puanın üzerine Haziran ayı enflasyonunun koyulması ile hesaplanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?h

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Eğer beklentiler dahilinde yüzde 0.65'lik bir zam gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.12 civarında bir zam alacak.

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