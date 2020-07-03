Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Memurlara şimdiden 0,57 puan enflasyon farkı imkanı doğdu. Bu ay için de beklentiler enflasyonun yüzde 0.65 artacağı yönünde. Eğer beklentiler gerçekleşirse memurlara toplam yüzde 1.12 civarında enflasyon zammı yapılacak. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon zammı 0.57 puanın üzerine Haziran ayı enflasyonunun koyulması ile hesaplanacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?h

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Eğer beklentiler dahilinde yüzde 0.65'lik bir zam gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.12 civarında bir zam alacak.

