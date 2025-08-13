FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Memur ve emeklilerinden 'zam teklifi' tepkisi! 'Yetersiz ve geçersiz'

Ankara'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyesi kamu çalışanları ve kamu emeklileri, hükümetin zam teklifine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Memur ve emeklilerinden 'zam teklifi' tepkisi! 'Yetersiz ve geçersiz'

Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri, hükümetin 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklilerine ilk zam teklifini açıklamasının ardından 81 ilde eylem kararı aldı. Bakanlık önünde toplanan yüzlerce Memur-Sen üyesi, 'Gelirde adalet', 'Ücrette Denge' ve 'Yetersiz teklife hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Düdük çalarak ve slogan atarak yapılan zam teklifine tepki gösteren üyeler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Memur ve emeklilerinden zam teklifi tepkisi! Yetersiz ve geçersiz 1

'BU TEKLİF, YETERSİZ VE GEÇERSİZDİR'

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ankara Temsilcisi Nevzat Öylek, "İşveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. Görüyoruz ki işveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür. İşverenin teklifinde; refah payı ve taban aylığa zam yoktur. Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur. Emekli ve emekçiyi gözeten bakış yoktur. Kamu işvereninin bu teklifi; memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor. Teklif, kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif, yetersiz ve geçersizdir" dedi. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevdet Yılmaz: Uluslararası doğrudan yatırımlarımız yüzde 27 arttıCevdet Yılmaz: Uluslararası doğrudan yatırımlarımız yüzde 27 arttı
Kilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldıKilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldı

Anahtar Kelimeler:
Memur Zam memur emeklisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.