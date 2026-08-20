Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranında 2 senaryo var!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi ve Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının açıklanmasıyla Ocak 2027 maaş hesaplamaları netleşti. Mevzuat gereği yılda iki kez enflasyon ve toplu sözleşme farkına göre belirlenen maaş artışlarında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının memurlara kıyasla yaklaşık 2 puan daha yüksek gerçekleşmesi öngörülüyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

TCMB, son değerlendirmesinde yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26’dan yüzde 28’e çıkardı. Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 29,43 olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında hesaplanan 6 aylık enflasyon beklentisi, senaryolara göre yüzde 8,7 ile yüzde 9,91 arasında değişkenlik gösteriyor.

MASADA İKİ FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Açıklanan tahminler doğrultusunda masadaki iki senaryo şu şekilde sıralanıyor:

1. Senaryo (%28 Enflasyon Tahmini): SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7; memur ve memur emeklilerine yüzde 6,67 zam artışı yansıyor.

2. Senaryo (%29,43 Piyasa Anketi Tahmini): SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,1’e; memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7,86’ya ulaşıyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak ilk senaryoda yüzde 1,59, ikinci senaryoda ise yüzde 2,72 enflasyon farkı ilave ediliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN LİRAYI AŞACAK

İkinci senaryodaki yüzde 7,86’lık artışın uygulanması halinde, Temmuz döneminde 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı 75 bin 744 liraya ulaşacak. Halen 31 bin 527 lira 77 kuruş seviyesinde bulunan en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 5 liraya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI ARTACAK

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık düzenlemesinin yeniden yapılması bekleniyor. Alt sınıra yüzde 9,91 oranındaki artışın yansıtılması durumunda, mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesi 25 bin 886 liraya yükselecek. Ancak nihai düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra yasalaşacak.