Memur ve emeklinin gözü Ocak ayında! İsa Karakaş rakam verdi

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emekli ve memur maaşları ile asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KRİTİK ZAM SENARYOLARINI TEK TEK SIRALADI

İsa Karakaş, en düşük memur emeklisi maaşının çıkacağı yeni rakamı açıkladı. Karakaş, açlık sınırının 37 bin TL'yi aştığı ortamda asgari ücrette %30 ile %50 arasındaki kritik zam senaryolarını tek tek sıraladı.

'EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ 34 BİN 680 TL ALACAK'

Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi maaşının 31.527 TL seviyesinde olduğunu belirten İsa Karakaş, masadaki zam oranlarını ve Bakan Şimşek'in vaadini şu sözlerle aktardı:

"Maaşlara baktığımız zaman %8'lik bir güncellemeden bahsedebiliriz. Çünkü %7,5 ile 9,5 arası, ortalama %8. Ancak Sayın Şimşek'in bir vaadı oldu; 'Memur ve memur emeklilerine dair hiç kimse enflasyona ezdirilmeyecek' dedi. Bu vaat yerine getirilirse %8 yerine memur ve memur emeklilerine %10 oranında bir güncelleme olacak. Dolayısıyla en düşük memur emeklisinin maaşı da Sayın Şimşek'in vaadiyle 34 bin 680 TL'ye ulaşmış olacak."

"YILBAŞINDA REFAH PAYI VERİLMESİ KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

Açlık sınırının 37 bin 801 TL'ye yükseldiğini vurgulayan Karakaş, mevcut emekli aylıklarıyla geçinmenin imkansız olduğunu söyleyerek hükümete çağrıda bulundu:

"3 yıldır sürdürülen Orta Vadeli Program tamamen emeklilerin, asgari ücretlilerin ve sabit gelirlilerin aleyhine oldu. 3 yıl önceki satın aldıkları ekmeği, yağı, şekeri bugün alamıyorlar. Bu anlamda artık milli gelirden, Ocak ayından itibaren bütün emeklilere bir refah payının verilmesi mecburidir, zorunludur. Diğer türlü geçinmeleri mümkün değil. İstanbul'da kiralar 30-40 bin liradan aşağı değilken 23 bin 552 TL'lik emekli maaşından bahsediyorsunuz. Hükümet için de yılbaşında refah payı verilmesi kaçınılmaz hale geldi."

YÜZDE 50'Yİ BULMASINI ÖNGÖRÜYORUZ

Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına dair kriz bilgilerini de paylaşan SGK Başmüfettişi, işçi tarafının duruşunu ve zam beklentilerini şöyle özetledi:

"Aralık ayına geldiğimiz zaman açlık sınırı 40 bin TL'ye yaklaşacak. İşçi kesimi masaya oturmayacak. Şartı şu olacak: 'Açlık sınırının altında bir rakam önermeyin.' Açlık sınırının altında teklif geldiğinde yine hükümet ve patronlar belirlemek zorunda kalacak. Beklentimiz; seçim takvimine göre eğer seçim Temmuz öncesinde olursa %50'lik güncellemeyi bir kereden yapacaklar. En az %50 civarında bir güncelleme bekliyoruz. Yok eğer seçim takvimi biraz gecikirse en az %30'luk bir beklenti içerisinde olacağız. Geçen sene yapılmayan ara zammın telafisi için Ocak'ta en az %30, seçim durumuna göre %20'lik ilave ile %50'yi bulmasını öngörüyoruz."

Kaynak: TGRT- Ümit Büget