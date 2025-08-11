Memur ve emeklinin maaşını yükseltecek çözüm! 3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

Memurların öğrenim durumuna göre azami yükselebilecekleri dereceler Devlet Memurları Kanunu'nda belirtiliyor. Buna göre en alt düzeyde öğrenim görmüş bir memur işe alındığında 15/1 dereceden başlatılmakta ve azami 7 dereceye kadar düşüyor.

Ek gösterge ise memur maaşının emekli olduklarında alacakları aylığı ve ikramiyeyi hesaplamakta kullanılan katsayıdır. 25 yıl devlet memurluğu hizmeti olan birinin ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarsa emekli maaşı yaklaşık 1.200-1.500 TL, emekli ikramiyesi de yaklaşık 30-40 bin TL artabilir.



"BİR AN ÖNCE..."

Kanuna göre sadece 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenin görmüş olanlar 1. Dereceye hak kazanabiliyor. Derecenin küçülmesi memurun mevkiinin ehemmiyetini ve dolayısıyla çalışırken aldığı maaş ile emeklilikte aldığı maaşın yüksekliği açısından büyük önem arz ediyor. Türkiye Gazetesinde konu ile ilgili İsa Karakaş şunları söyledi:

"Özellikle lise mezunu olan memurların bir an önce herhangi bir bölümden 2 yıllık yüksek öğrenim görmelerini tavsiye ediyorum"



3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

3600 ek göstergenin 15 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesini beklediklerini ancak bunun olmadığını belirten Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgisini şu sözlerle açıkladı:





"Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla 3600 Ek Göstergenin 2026 yılı Ocak maaş güncellemesi döneminde yürürlüğe girmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Temmuz dönemi de zayıf bir ihtimal. Lafı uzatmadan 3600 Ek Gösterge için yürürlük tarihi şu anda kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre 15 Ocak 2027 görünüyor"